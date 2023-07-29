7人禁蒙面法生效翌日灣仔參與暴動罪成 還押下月26日判刑 (13:07)

7名罪成者為謝芷盈(現年26歲，下同)、吳俊傑(20歲)、李苑瑩(25歲)、黃為瀚(35歲)、周貝家(37歲)、13歲中二男生(現16歲)、蘇家揚(20歲)。被控暴動及使用蒙面物品的高家慧(案發時17歲)兩罪皆罪脫。

暫委法官梁嘉琪在書面判辭引述辯方陳辭，提到作供的控方證人並非首名接觸及拘捕高家慧的警員，控方沒有證據指證由警員到場至證人接手控制高之間的「真空時間」發生何事。梁官基於無證據顯示高如何被制服、為何遭命令伏在地上，不能肯定她是否參與暴動，裁定她暴動罪脫；由於未能肯定高案發時身處非法集結現場，使用蒙面物品的控罪同判無罪。

辯方曾爭議13歲男生在法律上「無犯罪能力」，梁官則認為，案發時各區經常出現遊行並演變為暴力衝突，獲傳媒廣泛報道，被告不會對此一無所知，他作為受教育的中二學生，亦不會誤解示威者破壞社會安寧的行為合法；被告身穿黑色衣物，戴上頭盔、防毒面具，㩦有扳手及雷射筆，穿戴「有意識的衣著及裝備」出現在暴動範圍，不會不知其衣著與示威者一致，加上當時不斷發生破壞社會安寧的情況，警方亦發出警告，被告「必定知道有關行為嚴重不當，非頑皮搗蛋或幼稚惡作劇的行為」，能肯定他有犯罪能力。

梁官考慮13歲男生身上衣著及裝備，身處暴動範圍並知悉有暴動發生，與其他暴動者互相壯大聲勢，並無合法辯解管有扳手和雷射筆，裁定他暴動、在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毁財產3罪罪成。其餘6名被告同樣身處暴動範圍互相壯大聲勢，鼓勵作出破壞社會安寧的行為，同被裁定暴動罪成。