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初選案｜何桂藍：國際制裁不會加劇攬炒　除非港元與美元脫鈎 (19:26)

「35+」初選案今午（28日）續審，何桂藍在控方律政司副刑事檢控專員萬德豪盤問下作供，她重申不認為否決財案可逼使政府回應五大訴求，亦非要求政府落實其心目中的制度。對於爭取民主化，她稱，無論涉案47人抑或2019年運動參加者，均對民主化的想像不同，重啟政改是全香港市民參與討論的過程，因此並非爭取既定的普選制度，而是「爭取重啟政改呢件事」。

何桂藍表示，結局的普選制度可能不是她目前所想，但至少要啟動全香港人討論的過程。她指「（政府）同我傾係無用」，立法會選舉不是選出35人跟時任特首林鄭月娥商議，2019年運動涉及數以百萬人，政府不可能個別和領袖商討，再由他們轉告支持者，「要傾同全香港人一齊傾」，她屆時可能以政黨等身分參與討論。

萬德豪庭上展示，由「李伯盧」、即被告吳政亨撰寫的文章，提到候選人同意簽協議書「會（積極）運用」權力，包括否決財案，文章在網媒「立場新聞」發布。前「立場」記者何桂藍表示，相信文章屬讀者投稿或轉載文章，並非新聞報道。萬問，何供稱會議沒達成共識，文章內容是否錯誤？她表示不同意文章陳述，又反問作者從何得知消息。

何桂藍的競選單張草稿提及，面對極權，受壓逼者必須將政權逼向鎮壓或讓步。她指，嚴格而言香港尚未是「極權」地方，亦不認為港府有主導局勢的權力，「鎮壓」是指政權不與民眾妥協，包括在立法會選舉DQ（取消資格）。何稱，許多人覺得2020年5月底已出現「攬炒」，美國取消給予香港的特別待遇，香港發生的事難以和國際事宜相比，她認為國際制裁也不會加劇攬炒，除非港元與美元脫鈎。聆訊周一（31日）續。

相關字詞﹕編輯推介 初選；何桂藍

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