明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

俱樂部男經理涉多次性騷擾女同事　須向事主賠9萬元 (17:25)

一間私人俱樂部的男營運經理涉嫌多次性騷擾女同事，包括用手撫背，以及在女方被雨淋濕後，盯着她胸部。平機會前年根據《性別歧視條例》代表女事主，入稟區域法院向該名經理追討情感傷害等賠償。法官早前已裁定他須為事件負責，今日（28日）頒判辭下令他須向女事主賠償9萬元及支付相關訟費及利息。

代號C的申索人事發時任職俱樂部活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit，事發於2018年5月至2019年5月間。

法官於判辭指，申索人指稱答辯人先後10次性騷擾她，最終她工作約一年後，因飽受性騷擾帶來的困擾而離職。答辯人在案件進入司法程序後沒有回覆法庭文件，最後亦沒有出席聆訊。

判辭續指，申索人承受巨大情緒困擾，經常在得知翌日需與答辯人拍檔，因而發噩夢；腦海會閃現被他性騷擾經歷，害怕與異性接觸，甚至影響她與男朋友的相處。其中兩次事件被同事目擊，法官終接納申索人一方的證供。

是次判辭主要處理索償問題。就情感傷害賠償方面，法官指申索人遭受持續一年的騷擾，向公司投訴答辯人後仍無補於事，最終需透過離職以自保，故認為申索人應該就她遭受的焦慮及屈辱等情緒，獲得賠償，裁定被告須支付8萬元。法官又指，答辯人利用前輩身份剝削原告，即使申索人作書面投訴，但答辯人仍繼續其行為，故加重賠償多1萬元，因此答辯人共須支付9萬元。 

相關字詞﹕編輯推介 法庭 性騷擾 平機會

上 / 下一篇新聞