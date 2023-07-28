俱樂部男經理涉多次性騷擾女同事　須向事主賠9萬元 (17:25)

代號C的申索人事發時任職俱樂部活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit，事發於2018年5月至2019年5月間。

法官於判辭指，申索人指稱答辯人先後10次性騷擾她，最終她工作約一年後，因飽受性騷擾帶來的困擾而離職。答辯人在案件進入司法程序後沒有回覆法庭文件，最後亦沒有出席聆訊。

判辭續指，申索人承受巨大情緒困擾，經常在得知翌日需與答辯人拍檔，因而發噩夢；腦海會閃現被他性騷擾經歷，害怕與異性接觸，甚至影響她與男朋友的相處。其中兩次事件被同事目擊，法官終接納申索人一方的證供。

是次判辭主要處理索償問題。就情感傷害賠償方面，法官指申索人遭受持續一年的騷擾，向公司投訴答辯人後仍無補於事，最終需透過離職以自保，故認為申索人應該就她遭受的焦慮及屈辱等情緒，獲得賠償，裁定被告須支付8萬元。法官又指，答辯人利用前輩身份剝削原告，即使申索人作書面投訴，但答辯人仍繼續其行為，故加重賠償多1萬元，因此答辯人共須支付9萬元。