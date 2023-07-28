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海關破3宗販毒案　檢市值逾3800萬元毒品 (17:17)

海關於6月至7月在香港國際機場管制站、深圳灣口岸、元朗市內合共破獲3宗販毒案件，分別檢獲47公斤懷疑液態氯胺酮、33公斤懷疑大麻花及8公斤懷疑冰毒，估計市值約3860萬元。3宗案件仍然調查中，暫時未有人被捕。

6月17至18日，海關於香港國際機場管制站檢查3箱從荷蘭抵港、報稱是汽車車蠟的空運貨物。由於X光影像有可疑，加上空運運費貴，但車蠟並非高價貨物，引起海關懷疑。關員打開檢查發現92樽汽車車蠟，在其中48樽內發現共重47公斤的懷疑液態氯胺酮，估計市值約2530萬元。

7月3日，海關人員在深圳灣檢查站檢查一批由南非寄來香港、報稱是掛鐘及零件的貨物，結果在該個約重50公斤的大木箱內找到一個木製掛鐘，掛鐘內及木箱底部各有一批用黑色膠袋包裝的懷疑大麻花，共重33公斤，市值約760萬元。

7月21日，海關人員於元朗一個貨倉檢查一件大型工業用器械時，發現內藏8公斤懷疑冰毒，估計市值約570萬元。

海關發現有人利用集運或快遞公司，將毒品混入大批貨物之中，或者將毒品僞裝成防撞保護物料，企圖魚目混珠，增加海關人員執法難度。海關呼籲業界人士如發現可疑客戶，可致電24小時熱線或以電郵舉報。暑假期間，集團可能招募學生參與販毒活動，海關呼籲家長多加留意子女，防止他們被誘騙參與販毒。

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