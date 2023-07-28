立會再審中大校董會改組　副校吳樹培屢被批欠中立 (17:30)

梁美芬又亦質疑中大校方架空校董會、校董會主席無力監管校方，她稱曾有意見反映有人隨便於未經主席同意下，在中大校董會加入新議程，又詢問查逸超是否未能查看校長段崇智的僱佣合約。查逸超回應說，校董會在7月17日有會議，不點名指秘書長吳樹培在未知會及經其同意下，在會議前6日發出議程；查逸超認為部分議程「有啲問題」，他已即時投訴及要求作更正。他又稱，一直有間斷式地向校方拿取段的薪金資料，但現未取得充分資料。

另外，中大校友評議會選任校董楊于銘曾去信要求委員會待校董會開會後，再逐條審議草案內容。梁美芬今稱，立法會非某間大學的橡皮圖章，不會應因為有人要求，就先等待校董會開會處理意見。她亦提到，曾親自邀請段崇智出席今日會議，但他稱未能出席，她不滿段多次缺席立法會涉及中大的會議。查逸超回應，曾透過秘書處聯絡校長室，得知段因今日有事而未能出席立法會會議。

張宇人：校董會議中無人反對方案

有份提出條例草案的立法會議員張宇人形容，現時校董會「一盤散沙」，強調3位議員校董去年起已提出透過私人條例草案改組校董會，有關方案是根據2016年方案、再按政治環境等跟進，他們3人亦曾在校董會中介紹方案，會議中無人曾提出反對。另一位有份提出草案的工聯會鄧家彪說，現有方案是「均衡方案」，在保留中大書院特點同時加入監督元素，形容3位議員校董為「一片苦心」。

中大校董梁英偉昨向立法會交意見書，提到中大校董會主席查逸超及副主席陳德霖均支持議員提交的條例草案。查逸超及陳德霖今日（28日）出席立法會法案委員會後，被問是否支持議員方案，查逸超稱「沒有什麼補充」，並指8月1日（下周二）會開校董會後再向大家交代。