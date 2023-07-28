旗下集團擁日本餐廳　蔡冠深指倘禁10縣水產進口勢受影響　惟「食安最重要」 (15:27)

蔡冠深表示，集團旗下有日本餐廳及日本進口商，倘禁止進口部分日本都縣的水產品，對公司一定影響。他稱，已暫停入口10個都縣的水產品，會尋找其他替代貨源，從世界各地進口海產，但承認日本魚生供應是最大問題。「日本餐廳就麻煩，因為日本餐廳要用日本貨，不會用其他貨」。

不過，蔡冠深強調食物安全最重要，相信政府決定會以市民健康為上，沒有其他考慮，「大家都知我們公司入很多日本貨，如果停了（進口）很大影響，但我們都不介意」。他說，知道日本對本港政府決定感到不快，冀當地社會明白只是貿易問題，又希望兩地政府盡快協商解決問題。他認為，如果日本最終排放核廢水，應加強檢驗水質，「如果檢驗到無事就畀你入，有事就唔入到，很公道的」。

蔡冠深為前港日經濟委員會委員長，曾於去年獲日本政府頒授「旭日中綬章」，表彰他促進日本與中國的經濟交流。日方亦讚揚，蔡冠深多年來一直以私人身分推動日本與內地、香港及東盟國家的相互合作，並通過與日本政治家、企業家等廣泛交流，建立許多友好關係。