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初選案｜何桂藍：不知為何戴耀廷不需參選者簽文件　「墨落」非回應手段 (15:10)

民主派「35+」初選案今（28日）踏入第94天審訊，何桂藍在辯方盤問下稱，於協調會議討論共同綱領時未必提到「公開」字眼，但是會向選民交代。法官陳慶偉問，何是否不想有參選人「反口」、不守承諾。她稱，2018年民主派初選時傳出DQ風聲，民眾未必了解民主派為何改變參選取態，至於案發2020年5月底出現國安法，她相信有人因而覺得不要簽署文件或舉行論壇，何不認為此舉是「反口」。

何續稱，她不知戴耀廷於同年6月基於甚麼考慮，決定參選人不用簽文件，也不知戴有否與參選人討論，何表示事情發展與她預期不同，她僅按照局勢理解事發原因，而兩次民主派協調期間均出現「好大轉變」。

同樣參選新東的被告林卓廷，以及參選九西的被告黃碧雲，由代表大律師沈士文盤問，何桂藍稱，參加新東初選者不一定出席協調會議，民主黨派代表出席及自我簡介，但非林卓廷參選名單上的團隊，而組織方並無會議議程、會議記錄及共識等文件。

何認為，若然協調達成協議需要公開，以釐清權責，萬一出現爭拗可讓公眾知悉誰是誰非。她指，會議討論過上述協議，但不肯定是否一份文件或名為「共同綱領」，可能附加在提名表內，最後戴耀廷在記者會表示參選人不必簽文件，提名表亦沒附上共同綱領。她無印象有參選人附交綱領報名。

對於「墨落無悔」聲明書被指是對戴耀廷稱毋需簽文件的回應，何不認為「墨落」是對組織者的回應。她理解聯署是表示會否實踐當中內容，即會運用立法會權力包括否決財案，以及在支持度不足時表明停止選舉工程。她認為需要向選民交代這兩點的立場。

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