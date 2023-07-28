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6人涉理大外「圍魏救趙」案認暴動　判囚41至45個月 (13:39)

2019年11月18日理大衝突期間，示威者發起「圍魏救趙」行動，共213人於油麻地被捕，全被控暴動罪並分成17案審訊。其中一案6人早前承認暴動罪，今（28日）在區域法院判刑。法官謝沈智慧指，案件造成嚴重破壞，除一名女被告因年紀尚輕而判囚41個月，其餘均判囚45個月。

被告依次為羅凱欣（現23歲）、吳穎貽（現26歲）、伍潤民（現24歲）、龐志佳（現39歲）、黃浩軒（現27歲）、王子豪（現31歲）。

法官判刑時指，當日過千示威者「猶如一支熟練軍隊」，武力規模大，更有4名警員受傷，並造成嚴重損壞、交通嚴重受阻、全港中小學停課。案發一帶平日人煙稠密，鄰近民居，被告行動對人身及財物安全、現場警察及記者均帶來風險。

法官續稱，各被告非號召或帶領角色，案發時無干犯其他控罪。她歸納各被告求情，明白家人3年多來承受壓力，但個人及家庭背景對判刑「比重極低、微不足道」，被告犯案前應已考慮家人，如今屬「咎由自取」，判5名男被告45個月監禁；第4被告羅凱欣，法官指她案發時19歲，尚算年輕，且積極參與義務工作，獲四個月減刑，判囚41個月。

被告承認的案情指，示威者於2019年11月11日起進佔理大。同月18日，示威者在彌敦道向警方投擲最少251枚汽油彈，並以雨傘和鐵欄堵路，6名被告於警方圍捕行動中被當場截獲。

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