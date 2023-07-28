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社協憂擴「有條件釋放」機制影響求醫意欲　李夏茵:機制集中適用於暴力傾向病患 (11:51)

政府計劃擴闊「有條件釋放」機制至自願入院、刑事暴力傾向或行為人士。社區組織協會憂慮新措施會令病人對求醫卻步，希望當局清楚列明新措施的適用範疇；有委員則關注當局的人手及資源安排；醫務衛生局副局長李夏茵強調，新措施只適用於有刑事暴力傾向或行為的病患，不會包括有自殺風險或其他精神病患人士，解釋指醫護會在病人留院期間作評估，最重要是考慮病人臨床情況。

諮委會成員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵憂慮，新措施會令願恴自願求醫的病人卻步，引述有相關紀錄的病人或擔心，即使不是因為暴力行為入院，亦受限於有條件釋放機制。她指，患者會擔心殃及池魚，期望政府要清晰列出條例，實施措施亦要非常小心。

李夏茵今早再解釋，新措施下最重要並非考慮病人是強制或自願入院，而是其臨床情況，指出若病人治療期間病情穩定，醫護人員會評估病人出院後對自己及公眾的風險，如風險較大，就會發出有條件釋放令，「基本上佢自願入院定強制羈留都好，同呢個風險評估係冇咩關係。」她又強調措施不會包括有自殺風險或其他精神病患人士，「某啲幹事可能佢將呢件事混淆咗啦」，相信如果出現暴力傾向或行為的精神病患，很多時候都已經會被送院。

至於當局需要多少額外人手，李夏茵說，由於當局亦擬新增自動檢視機制，理論上病人人數會「一加一減」，現階段未能推算新增涵蓋病人數量，當局會評估要多少額外人手及資源，有需要會投入適當資源及人手。

陳友凱冀當局盡快估算人手安排

另一諮委會成員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為新措施方向適當，但亦強調當局要小心處理，避免影響病人求醫意欲。不過他亦提到，患者自願入院，不代表他一定意識到自己有暴力傾向或行為。陳友凱又指出，當局應盡快推斷新措施會影響多少病人，要有計劃及估算，前線人手及資源亦要才配合，才能令措施實行得好。

相關字詞﹕編輯推介 醫管局 醫務衛生局 李夏茵 精神健康

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