私家車撞律政中心更亭　司機折返受查被捕　警稱動機待查 (16:14)

現場消息指，私家車原本沿下亞厘畢道落斜行駛，駛至律政中心西座外時，突轉右彎剷上行人路，再撞向更亭，警方事後在車內檢獲少量現金及告票。事件中無人受傷，惟更亭及律政中心門外石壆損毁並露出鋼筋，私家車泵把甩脫，倒後鏡亦有損毁。

律政中心建築群在2012年被評為香港一級歷史建築，捱撞更亭貼有「一級歷史建築」字樣。

有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東指，事件中無人受傷，事發大概一小時後折返現場的一名23歲男子聲稱為涉事車輛的司機，他涉嫌刑事毁壞和危險駕駛被捕，通過酒精和藥物測試，涉事車輛上沒有違禁品。

警方指，被捕男子為一名印度裔香港永久居民，沒有案底，報稱任職程式員。警方初步相信另外兩名涉事男子皆為南亞裔。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏強調，律政司是捍衛和保護香港法治的重要機構，警方絕對不會容忍任何以暴力手段衝擊或挑戰香港法治的行為。