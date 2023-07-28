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《華盛頓郵報》引消息稱美國將拒李家超出席APEC　李家超冀東道主按慣例及規則邀成員出席 (18:19)

美國《華盛頓郵報》引述三名知情的美國官員指，白宮已決定拒讓特首李家超出席11月於美國三藩市舉辦的亞太經合組織會議（APEC）。特首辦回應報道指，美國應切實履行東道主的基本責任，依照APEC的常規及一貫做法，邀請特首以中國香港領導人身分出席會議。

正出訪馬來西亞的特首李家超表示，任何國家或經濟體主辦APEC時，都應按指引、習慣及規則，邀請成員經濟體領導人參與，兼且有責任向與會者提供方便，並指「香港特區會按APEC指引、規則和習慣出席這個會議」，希望東道主同樣按APEC的指引、規則及習慣，發信邀請各成員經濟體出席。

《華盛頓郵報》亦指，美方將容許其他香港官員出席APEC。報道形容，美國國會內的「對華鷹派」成功施壓，令行政當局決定拒絕李家超出席APEC，並形容做法有如測試國家主席習近平的反應。

李家超因應實施《港區國安法》而於2020年被美國列入制裁名單。特首辦回應報道指，美國應切實履行東道主的基本責任，依照APEC的常規及一貫做法，邀請特首以中國香港領導人身分出席會議，又指APEC會議不屬於某個國家或經濟體，任何東道主都要按着現有規則和習慣邀請成員參與。

報道指白宮未有直接回應消息，僅稱期望參與APEC的代表均遵守美國法律及規定。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則指，強烈反對美方排除李家超於APEC會議之外，認為美方做法違反APEC規矩及自毁承諾。

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