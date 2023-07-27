明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大醫學院：重度抑鬱兼夢遊患者　直系親屬出現腦退化風險較高 (17:11)

中大醫學院研究發現，同時患重度抑鬱症及快速眼動睡眠障礙症（即發夢期夢遊）的患者，其直系親屬有較高風險出現腦退化症狀；而抑鬱症患者患夢遊的機會則高於普通人10倍，即使停藥或換藥後，仍會出現相關症狀。

研究團隊於2017年至2021年招募3組共1371人，包括同時患精神病及夢遊的患者家屬、沒有精神病人士的直系親屬及精神病患者的直系親屬，並分組進行家庭研究，發現同時有精神病及夢遊的患者直系親屬，患上夢遊的機會較其餘2組高2至11倍；同時，他們患腦退化的風險亦較其餘2組高4至5倍。

10年前發病、68歲精神病及夢遊症患者梁先生坦言，近年出現「記性差」、手震及平衡力衰退等徵兆。他說，曾在夢遊發病期間「碌落牀」，誤以為自己正在跨欄，現階段靠藥物控制後情況有所改善。

中大醫學院精神科學系名譽博士後研究員王靜指，部分患者服用抗抑鬱藥後，夢遊的症狀加劇，但逾八成患者即使停藥或換藥後仍有相關症狀，反映同時患夢遊及夢遊並非藥物引致，更大機會為腦退化的潛在成因。

被問及精神障礙或夢遊患者可如何預防腦退化症，中大醫學院精神科學系系主任榮潤國稱，現時證據十分有限，暫無藥物可作預防，建議病人多加注意健康，維持良好作息及情緒。

相關字詞﹕編輯推介 中大醫學院 重度抑鬱 夢遊 腦退化

上 / 下一篇新聞