中大醫學院：重度抑鬱兼夢遊患者　直系親屬出現腦退化風險較高 (17:11)

研究團隊於2017年至2021年招募3組共1371人，包括同時患精神病及夢遊的患者家屬、沒有精神病人士的直系親屬及精神病患者的直系親屬，並分組進行家庭研究，發現同時有精神病及夢遊的患者直系親屬，患上夢遊的機會較其餘2組高2至11倍；同時，他們患腦退化的風險亦較其餘2組高4至5倍。

10年前發病、68歲精神病及夢遊症患者梁先生坦言，近年出現「記性差」、手震及平衡力衰退等徵兆。他說，曾在夢遊發病期間「碌落牀」，誤以為自己正在跨欄，現階段靠藥物控制後情況有所改善。

中大醫學院精神科學系名譽博士後研究員王靜指，部分患者服用抗抑鬱藥後，夢遊的症狀加劇，但逾八成患者即使停藥或換藥後仍有相關症狀，反映同時患夢遊及夢遊並非藥物引致，更大機會為腦退化的潛在成因。

被問及精神障礙或夢遊患者可如何預防腦退化症，中大醫學院精神科學系系主任榮潤國稱，現時證據十分有限，暫無藥物可作預防，建議病人多加注意健康，維持良好作息及情緒。