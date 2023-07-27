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闖賓館燒床單兼襲職員　雙程證漢囚3年2個月 (16:47)

持雙程證的男子去年初闖進九龍城太子道西一間賓館，對賓館職員拳打腳踢，向他扔垃圾桶，繼而火燒床單。他早前承認傷人、刑事損壞及罔顧生命是否會受到危害而縱火3罪，今（27日）在區域法院被判入獄3年2個月又10天。法官指職員已屆七旬，被告使用了一定程度的武力才致垃圾桶變形，對職員而言必定是可怕的經歷。

被告馮錦明（38歲）來港前於內地任職農夫。暫委法官周燕珠判刑時引述其心理和精神報告指，被告年幼時因嚴重交通意外導致認知功能受損，有濫藥和酗酒習慣，當他過量攝取酒精時會變得暴力，行為難以預測，亦會針對陌生人施襲，重犯機會高。辯方求情則指，被告案發時受酒精影響不能自控，遂隨機攻擊他人，沒有預謀。

法官判刑指，雖然被告無使用武器，但被告將隨手拈來的物品用作攻擊他人，職員並不認識被告，無預料會受襲，故無預先保護自己。被告突然朝他噴酒精消毒液，並企圖點燃打火機。之後被告拳擊職員前額，跟隨他到另一房間並踢跌他，再以膠垃圾桶攻擊其頭部，當時職員躺在地上而被告站著，處於上風，所幸職員無永久性傷害。

法官又指，涉案房間空間少，賓館環境擠擁，一旦火勢蔓延，會造成人命和財產損失；被告帶同酒精消毒液現身，屬有意識犯案。法官接納被告獨自行事，不涉及報復，火勢不算猛烈，綜合各因素後就3罪判被告入獄3年2個月。另外，被告於另案涉襲擊，被判入獄10日，緩刑一年後干犯本案，法官下令他需重新服畢10日刑期。

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