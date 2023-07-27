認社交平台煽「港獨」　拳館創辦人囚3個月 (16:45)

被告江達權（63歲，商人）承認於2022年12月28日至2023年6月26日，透過名為「Danny Kong」及「江達權」facebook帳戶發布共20段具煽動性的帖文。羅官判刑提到，被告有正當和收入不錯的穩定工作，他的人際關係良好，熱愛武術和桑搏，設館授徒並成名。辯方昨天求情稱被告交遊廣闊，但沒藉此之便煽動他人。

羅官續稱，雖然社會氣氛平靜下來，有人耿耿於懷、心情尚未平復，重提舊事的話會引起共鳴，導致死灰復燃，不容忽視。被告於半年內持續發布涉案帖文，不算霎時衝動，但閱覽者不多；帖文內容是尖銳偏激，發泄憎恨和怒罵，挑動志同道合者的情緒，遠超一般批評，惟沒鼓吹暴力。

此外，羅官認為帖文的反應一般，沒引致太負面或激烈迴響，無證據指被告與同黨犯案，或利用社交脈絡作為煽動平台。不過，帖文不是全部毫無新意，亦非陳腔濫調，提到中國在疫情緩和後通關，中美戰艦相撞等。羅官考慮辯方求情後相信被告深感懊悔，已上寶貴一課，就其認罪扣減全數三分一的刑期。