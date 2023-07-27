7人涉圍深水埗警署暴動罪成還押候判　求情稱暴動規模小冀輕判 (16:42)

6名被告學生張嘉棟（現年24歲，下同）、田倬行（29歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女生姚珈瑜（19歲）及17歲女生同被裁定一項暴動罪成。廚師顧嘉杰（28歲）開審前認罪，冼穎聰（28歲）則獲裁定屬無行為能力者，不適宜受審，獲判無罪。

辯方求情指，各被告僅基於身處現場被定罪，無證據顯示他們有帶領或號召他人參與暴動，而本案歷時僅25分鐘，沒人縱火、以磚頭堵路，警方毋須發射催淚彈，路面車輛可繼續行駛，不少途人路過，規模相對小，區院法官游德康在審理另一宗涉及同一事件的案中，亦描述暴動的滋擾程度相對不嚴重，並採納3年為量刑起點，由於該案有被告擲石，本案的程度更輕微，辯方冀法官採納低於3年的起點。

法庭早前為4名案發時未成年的被告索取教導所及更生中心等報告，報告建議4人均判入教導所。代表姚珈瑜及17歲女生的辯方大律師表示，希望法庭仍會考慮判處更生中心，但重申被告願意接受教導所的刑罰。