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7人涉圍深水埗警署暴動罪成還押候判　求情稱暴動規模小冀輕判 (16:42)

2019年8月29日，示威者包圍深水埗警署，發生警民衝突。14人被控暴動等罪，分拆為兩案審訊，涉及8人的案件有1人認罪，6人經審訊後罪成，包括一名案發時年僅13歲的女生，另1人無罪。案件今（27日）於區院處理求情。辯方指本案暴動的規模及程度較輕，冀法官採納3年或以下的量刑起點。各人續還押至下周三（8月2日）判刑。

6名被告學生張嘉棟（現年24歲，下同）、田倬行（29歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女生姚珈瑜（19歲）及17歲女生同被裁定一項暴動罪成。廚師顧嘉杰（28歲）開審前認罪，冼穎聰（28歲）則獲裁定屬無行為能力者，不適宜受審，獲判無罪。

辯方求情指，各被告僅基於身處現場被定罪，無證據顯示他們有帶領或號召他人參與暴動，而本案歷時僅25分鐘，沒人縱火、以磚頭堵路，警方毋須發射催淚彈，路面車輛可繼續行駛，不少途人路過，規模相對小，區院法官游德康在審理另一宗涉及同一事件的案中，亦描述暴動的滋擾程度相對不嚴重，並採納3年為量刑起點，由於該案有被告擲石，本案的程度更輕微，辯方冀法官採納低於3年的起點。

法庭早前為4名案發時未成年的被告索取教導所及更生中心等報告，報告建議4人均判入教導所。代表姚珈瑜及17歲女生的辯方大律師表示，希望法庭仍會考慮判處更生中心，但重申被告願意接受教導所的刑罰。

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