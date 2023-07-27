兒童醫院及私人住宅項目「三判」認誇大工人日薪騙逾66萬　囚27個月 (13:12)

一名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅項目的三判承建商，涉嫌向二判承建商誇大水喉匠的日薪，詐騙兩個項目逾66萬元。被告今（27日）在區域法院承認3項欺詐及1項串謀詐騙罪，被判監禁27個月。法官斥被告濫用職權，剝削勞動階層的勞力成果，無論道德和法理都說不過去。
被告施健忠（50歲）承認於2016年11月至2018年9月期間，向建榮水喉渠務工程有限公司和安柏水喉工程有限公司虛假地表示4名水喉工人的每日工資為1400元至1500元。同案被告朱焯華早前受審後被裁定兩項串謀詐騙罪罪成，判囚15個月。
法官練錦鴻指，案中雖無證據顯示二判因而受損，但被告把工人應得薪金的部分據為己有，手法等同「回佣」，剝削他們的勞動成果。法官續指，案發時間逾1年，被告有系統、持續地犯法，但同時念及到被告去年遭遇工業意外，行動力至今未完全恢復，考慮認罪等所有因素後下令將部分刑期同期執行，被告判監27個月。控方申請充公令，將於下月30日處理。
案情指，香港兒童醫院和雲海工程的總承建商於2016至17年分別把兩個項目的水喉工程分判予建榮和安柏的聯營公司，其負責人再分判予兩名被告。二人招聘了4名工人，4人簽訂的僱傭合約報稱他們要求日薪1400元至1500元，較原先協定金額高。被告著工人收到工資後把差額歸還，總差額約66.4萬元。