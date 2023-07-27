兒童醫院及私人住宅項目「三判」認誇大工人日薪騙逾66萬　囚27個月 (13:12)

被告施健忠（50歲）承認於2016年11月至2018年9月期間，向建榮水喉渠務工程有限公司和安柏水喉工程有限公司虛假地表示4名水喉工人的每日工資為1400元至1500元。同案被告朱焯華早前受審後被裁定兩項串謀詐騙罪罪成，判囚15個月。

法官練錦鴻指，案中雖無證據顯示二判因而受損，但被告把工人應得薪金的部分據為己有，手法等同「回佣」，剝削他們的勞動成果。法官續指，案發時間逾1年，被告有系統、持續地犯法，但同時念及到被告去年遭遇工業意外，行動力至今未完全恢復，考慮認罪等所有因素後下令將部分刑期同期執行，被告判監27個月。控方申請充公令，將於下月30日處理。

案情指，香港兒童醫院和雲海工程的總承建商於2016至17年分別把兩個項目的水喉工程分判予建榮和安柏的聯營公司，其負責人再分判予兩名被告。二人招聘了4名工人，4人簽訂的僱傭合約報稱他們要求日薪1400元至1500元，較原先協定金額高。被告著工人收到工資後把差額歸還，總差額約66.4萬元。