鄧家彪批有人「審時度勢」攻擊中大校董改組草案　梁振英點名指楊于銘曲解《基本法》 (12:57)

鄧家彪於文章指，社會、議會及校董會早已掌握私人草案內容，質疑「個別校董」如今才配合校方提出一連串反建議及質疑，「為何去年12月沒有提、發表專責小組報告時沒有提，以至今年6月初刊憲時亦沒有提」，直至法案首讀後才「審時度勢」攻擊草案。文章又提到，受高薪的校方管理人員理應在中大管治架構改革保持中立，避免引起利益衝突嫌疑，鄧家彪又斥校方毫不避嫌，未得校董會同意及校董會主席支持下，積極游說不少立法會議員成立法案委員會，「詆譭草案及要求修訂」。

中大校友評議會選任校董楊于銘曾指3名議員校董未得校董會同意，自行將私人條例草案刊憲，有違程序公義。全國政協副主席梁振英則於facebook點名反駁楊于銘斷章取義及曲解《基本法》。

梁振英提及其基本法諮詢委員會秘書長身分，指《基本法》列明特區政府可自行制定有關教育的發展和改進的政策，認為條文反映相關主體職權和責任在特區政府，「即使特區政府出面修改，甚至撤換中大校董會主席，都不能說違反『《基本法》保障院校自主原則』。」他亦指「院校自主不是完全自主」，又指「院校自主」和「學術自主」屢被濫用。

梁振英其後亦分享一封由中大校董兼新亞書院校董會主席梁英偉的信函，提及目前中大校董會主席查逸超、副主席陳德霖、三位立法會議員及特首委任的幾位校董均「團结一致贊成張宇人議員提出的修訂條例草案」，至於校長段崇智、副校長吳樹培及校董香樹輝等「是另一夥」，形容「校董會主席及副主席現在的工作是在苦戰中」，認為要盡快改制，方可改善中大管治。