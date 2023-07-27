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過渡房屋「邑庭居」工人掛白布追欠薪 (20:16)

【20:16更新】今（27日）上午9時許，數名三判紮鐵工人於將軍澳過渡房屋「邑庭居」地盤外，掛起兩幅白布追討欠薪，上「有汗出冇糧出」、「黑心老闆無良」等字眼，工人在場高呼口號。

早上9時許，數名外判紮鐵工人在寶邑路及至善街交界的「邑庭居」地盤閘外掛起兩幅白布以追討欠薪，分別寫有「有汗出冇糧出」、「黑心老闆無良」等字眼，其間高呼口號。據紮鐵工人透露，約8名工友被拖欠薪金共約50至60萬元，部分更直言「頂唔順，冇錢開飯」，又稱：「以為政府工程好隱陣，點不知去到尾先無糧出」。

翻查資料，將軍澳過渡性房屋項目「邑庭居」由基督教家庭服務中心營運，已獲批出2.27億元資助，將提供約413個單位，預計今年第三季竣工。基督教家庭服務中心回覆查詢指，中心委聘「中國港灣工程有限責任公司」（中國港灣） 為總承建商負責興建。會方稱一直嚴密監督工程的進度，並如期向中國港灣發放工程費用，事後已向中國港灣了解。本報就事件正向代表中國港灣參與本地項目的振華工程有限公司作書面查詢。

勞工處稱，已即時聯絡有關總承判商，協商解決工友欠薪事宜。受影響工友應盡快聯繫就近的勞資關係科分區辦事處，該處會為他們提供適切協助。

房屋局稱，經初步了解，事件涉及項目分判商的金錢糾紛，總承建商表示已經即時介入處理。房屋局絕不容忍總承建商或分判商出現拖欠工人薪金的情況，已責成項目的相關機構及承建商盡快妥善處理事件，並會繼續密切監察和跟進事件。

相關字詞﹕過渡房屋 邑庭居 欠薪 編輯推介

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