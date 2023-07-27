涉伙4人闖葵涌廣場餅店施襲　曾有傷人案底漢認罪囚兩年　 (11:26)

報稱無業的強蔚傑（現38歲），原被控兩項傷人罪，其中一罪被改控較嚴重的有意圖而傷人罪，另一項傷人罪則被撤銷。李官判刑時引述被告背景，提到他有6項案底，包括入屋犯法、傷人、藏毒等。

李官判刑時指，本案的加刑因素包括有5人一同進入店鋪犯案，當中有人使用膠棒作武器，而且持續施襲1至2分鐘，令事主跌倒在地，雖然事主傷勢輕微，但他遭人持械襲擊，必然受到不少驚嚇，終採納3年為量刑起點，認罪後減刑至兩年監禁。

被告承認案情指，事主戴港生是案發葵涌廣場2樓2010號鋪的店員，2022年2月12日晚上10時許，戴在店內拖地，包括被告在內的5名身穿黑外套、黑色鴨舌帽及戴口罩的男子，突然進入店鋪，部分人手持膠棒，5人二話不說不停打戴1至2分鐘，導致戴跌倒在地及嚴重受傷，最終被告被制服，其他施襲者逃去，遺下兩頂鴨舌帽。

警方接報到場後，戴認出被告，被告被捕，現場其中一頂鴨舌帽驗出被告的DNA。醫療檢驗顯示戴的前額有血腫，枕部有兩處血腫及擦傷，其左側頂骨範圍有兩厘米裂傷，左側頂骨部位頭皮亦有血腫。