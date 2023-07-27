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南丫海難遺屬盼真相大白　涂謹申：法庭可令公開內部調查報告 (11:09)

高等法院上訴庭昨日裁定兩名南丫海難家屬上訴得直，頒令為死者召開研訊。一直協助家屬的民主黨前議員涂謹申今早於商台《在晴朗的一天出發》說，召開死因研訊意味家屬將有機會盤問證人，法庭亦可作指令，公開以往一直未完整公布的政府內部調查報告。其中一名上訴得直的死者家屬趙炳全說，最希望真相大白。

趙炳全說，一開始已「打定輸數」，以為未能上訴成功，得知上訴得直一刻「真係想喊出嚟、好開心、好欣慰」。他感謝多年來一直為事件努力的人，希望召開死因庭後可得知事件的真相，包括為何撞船後南丫四號迅速沉沒。趙炳全又說，多年來曾有有心人提供有關船難的資料，包括海泰號船頭或包有金屬片，他呼籲掌握資料的人士與家屬接觸，或在死因庭上作供。

趙炳全又說，政府多年來一直未有公開內部調查報告，令家屬不解，亦質疑或令有內情。他在節目後接受傳媒訪問時補充，家屬雖然有心追究涉案人士的刑責，但認為得知事件始末、公開真相屬最重要。

涂謹申就說，多年來家屬或掌握到事件真相至少約6至7成，但部分關鍵細節或未公開，而有關內容對家屬及公眾來說均十分重要，因亦牽涉海上安全及制度問題，從公眾利益角度要全部搞清楚。他提到政府當時完成內部調查告後，只供立法會議員閉門閱讀，抄寫筆記亦要封存；幾十個難屬家庭中，只得1個家庭曾成功閱讀報告，故期望在今次死因庭中，有機會公開報告。

另一名上訴得直的死者家屬梁淑玲在港台《千禧年代》中說，召開死因庭是序幕，接下來要「砌拼圖」，將不同線索串連。她相信，事隔多年後已很難將所有「拼圖」集齊，甚至部分證人可能已離港或去世，但就算未能完整「砌完拼圖」，但相信亦一定比現時掌握的資料更多。

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