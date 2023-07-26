男警涉與兩男互毆　同行警稱「唔知點解」無表露身分阻止 (18:59)

3名被告依次為文員何東森（25歲）、文員何力桓（19歲）及警員利茂生（29歲），利案發時隸屬新界南交通部，現已被停職。何東森與何力桓被控於去年10月15日於安定邨巴士站路邊襲擊利；利則被控於同日同地襲擊何力桓。

當日與利男同行的新界南交通部警員王偉成供稱，兩人下班後前往荃灣一酒吧消遣並結識一名女子，隨後凌晨2時左右，3人登上一輛的士前往安定邨，自己坐在副駕位置，而利與女子坐於後座。到達後利與女子下車，隨後利再登上另一的士。

此時身在的士的王男供稱「聽到一聲粗口」，隨後便見到兩名男子一前一後從車頭方向走向的士，分別打開的士副駕車門及右側後車門，與後座的利男「拉扯」，自己曾開聲問「搞咩」但無人理會，最終利被兩男從右側車門拉出車外。此時其的士開車至2、300米外再停下，王男下車折返巴士站，但未見被告及兩名施襲男子，其後王男再見到利男時，利男頭部與手部流血。辯方律師質疑，王男在車上沒有扭頭望向後座，提及3人發生拉扯純屬推斷，王同意。

拘捕何東森的徐姓警員供稱，接報到場後，在未有警誡下，首被告承認在巴士站附近長椅與2女1男友人進餐期間，有人下的士後在4人身邊嘔吐，其後雙方發生口角，首被告與男友人繼而向該人拳打腳踢。案件明續審。