四人涉理大外「圍魏救趙」案暴動罪成候判　官：非「無辜過路人」 (19:01)

被告依次為梁少明（現49歲）、謝建樂（現27歲）、黃家榮（現23歲）及張創發（現34歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同他人參與暴動。首被告梁少明，同時被控在同日管有一枝雷射筆。

暫委法官陳慧敏在書面判詞表示，4名被告在驅散行動期間、警方設立封鎖區之前，於暴動範圍內被截獲。裁決指，若不想被認為是暴動參與者，應盡快離開現場，但各被告有機會時未有離開，拒絕接納他們是「無辜過路人」。

裁決提及，首三名被告是黑色衣著，表示自己是暴動參與者的「同路人」，壯大暴動者聲勢，支持、鼓勵或協助破壞社會安寧；至於第四被告非黑色裝束，但示威者不必然穿黑衣，服飾只是指標之一。考慮所有環境證供後，裁定4人暴動罪成。

至於首被告梁少明，裁決指在他穿著的黑色風褸內，除了雷射筆外，還有黑色口罩，加上已裁定他參與暴動，故推論他打算將雷射筆作為攻擊性武器。

控方案情指，示威者當日在案發地點一帶集結，並用雨傘等物件築起防線，向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈，回擲催淚彈，及用雷射光線照射警方。