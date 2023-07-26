明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「佔旺女村長」畢慧芬襲懲教人員加監14周　官：非首次犯事 (16:29)

人稱「佔旺女村長」的畢慧芬今年1月在羅湖懲教所服刑時襲擊兩名女懲教人員，早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪及一項普通襲擊罪，今（26日）於粉嶺裁判法院判刑。裁判官水佳麗指，被告精神穩定，亦非首次在服判時犯事，判加監14周。

辯方表示，已取得心理及精神科報告，惟被告精神狀態已穩定，報告僅指她性格「不成熟、自我中心、衝動」，盼法庭考慮其性格缺陷，及事件沒有預謀，可從輕發落。他續指，被告向兩名受襲人員致歉，她亦已有宗教信仰，相信可改善脾氣。被告聞言抽泣。

水官指，被告精神病症已受控制，「不見得有任何同情分」；而被告已服刑一段時間，即使有性格缺陷，理應清楚監房規矩。她強調，法庭有責任保護懲教人員，若其他犯人仿效被告，監房便「亂晒大龍」。而被告早前在獄中犯下非禮罪，本案並非她首次在服刑時犯事，判刑必須具阻嚇力，唯一考慮是即時監禁，故判囚14周，與現有刑期分開執行。散庭時，被告大聲說「對唔住、好對唔住」。

案情指，被告案發時感染新冠病毒，職員向被告提供清潔工具，要求她清潔囚室。兩名懲教人員要求被告歸還掃帚時，被告情緒激動，嘗試搶回掃帚，抓傷一名懲教人員臉部，並踢向另一懲教人員腹部。

畢慧芬本因2019年8月機場暴動案服刑4年3個月，早前又因非禮獄友而加監3個月，連同本案，總刑期為4年9個半月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 畢慧芬

上 / 下一篇新聞