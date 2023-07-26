「佔旺女村長」畢慧芬襲懲教人員加監14周　官：非首次犯事 (16:29)

辯方表示，已取得心理及精神科報告，惟被告精神狀態已穩定，報告僅指她性格「不成熟、自我中心、衝動」，盼法庭考慮其性格缺陷，及事件沒有預謀，可從輕發落。他續指，被告向兩名受襲人員致歉，她亦已有宗教信仰，相信可改善脾氣。被告聞言抽泣。

水官指，被告精神病症已受控制，「不見得有任何同情分」；而被告已服刑一段時間，即使有性格缺陷，理應清楚監房規矩。她強調，法庭有責任保護懲教人員，若其他犯人仿效被告，監房便「亂晒大龍」。而被告早前在獄中犯下非禮罪，本案並非她首次在服刑時犯事，判刑必須具阻嚇力，唯一考慮是即時監禁，故判囚14周，與現有刑期分開執行。散庭時，被告大聲說「對唔住、好對唔住」。

案情指，被告案發時感染新冠病毒，職員向被告提供清潔工具，要求她清潔囚室。兩名懲教人員要求被告歸還掃帚時，被告情緒激動，嘗試搶回掃帚，抓傷一名懲教人員臉部，並踢向另一懲教人員腹部。

畢慧芬本因2019年8月機場暴動案服刑4年3個月，早前又因非禮獄友而加監3個月，連同本案，總刑期為4年9個半月。