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涉一個月內連環爆竊8間餐廳盜15萬　警拘男侍應 (15:57)

警方昨以「爆竊」罪拘捕一名26歲男子，他涉嫌在上月連環爆竊8間餐廳，餐廳總損失金額逾15萬港元。警方指，被捕男子曾在部分被爆竊的餐廳工作，了解餐廳運作及防盜措施，相信因欠債獨自犯案，並沒有其他同黨，目前仍被扣查。

觀塘警區重案組第一隊主管偵緝督察余蔚嬋表示，警方昨晚（24日）10時許接獲觀塘敬業街一間餐廳負責人報案，指餐廳關門後約10分鐘，透過自己手機及餐廳閉路電視，發現一名男子正偷取收銀機內現金。警方接報，即場拘捕該名26歲報稱侍應的中國籍男子。

警方經調查及情報分析後，發現該名男子涉嫌在7間分別位於尖沙嘴、油麻地、旺角、長沙灣、觀塘及馬鞍山餐廳爆竊，每次均盜取收銀機內現金，損失介乎4500元至3.6萬元現金不等，合共涉及港幣15萬6814元。余稱，相信被捕人專門挑選保安措施不太嚴密，如沒鎖好鐵閘、後門，或商場內的餐廳，亦會挑選餐廳將關門或剛關門時下手。調查亦發現，被捕人本身為侍應，在過去兩年間曾在部分被爆竊的餐廳工作，了解餐廳運作及防盜措施，相信被捕人利用多年在餐廳工作的經驗，有計劃地連環爆竊。

警方呼籲商戶，包括餐廳及零售商店做好防盜措施，包括安裝閉路電視、鎖好門窗等等，避免存放大量現金在商舖。警方重申，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法，呼籲市民及商戶時刻保持警覺，如發現任何形跡可疑人士，請立刻報案。

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