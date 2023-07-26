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稱因「收工冇地鐵搭」踢警車車尾發泄　無業男獲准守行為 (15:45)

2019年「831」港鐵太子站衝突有多人被捕，一名25歲無業男涉當日在旺角踢一輛警車的車尾，事隔逾3年半後被控一項刑事損壞罪。他今（26日）於九龍城裁判法院承認案情，獲准簽保2000元及守行為18個月結案，另須支付300元堂費及向警方賠償2400元維修費。案情指被告情緒激動踢警車，致車身出現凹痕，他在警誡下承認因「收工冇地鐵搭，太嬲發泄下」而犯案。

被告譚志達（25歲）承認案情指，2019年8月31日有巿民舉行未經許可集會，港島及九龍均有大型破壞，示威者晚上在港鐵不同車站進行「快閃」行動，包括旺角及太子站。警方在晚上約9時半開始到旺角作掃蕩，當時數百名蒙面、穿黑衣及戴有保護性裝備的示威者，在旺角站外的彌敦道聚集，設置路障，癱瘓交通，亦有人湧入港鐵站，大規模破壞公物。

有警員獲指派到旺角，並將警車AM7233停泊在彌敦道759至761號，約11時15分，警車司機目擊被告走近警車，看來情緒激動，對他大叫，並走到車後，兩名坐在停泊在後的另一輛警車的警員，則目睹被告用右腳踢車身。前車的司機聽到巨大聲響，下車追截被告，後車的警員亦下車試圖捉住被告，被告一度甩開警員的手逃跑，最終被制服及被捕。被告在警誡下稱「我收工冇地鐵搭，太嬲發泄下，畀次機會」。涉事警車車身出現6吋乘6吋的凹痕，維修費用共2400元。

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