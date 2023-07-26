初選案︳何桂藍提「鳥籠式民主」　指港人以往只可投票卻對發展無話語權 (15:50)

甫開庭時，何桂藍更正指，昨日提到由立法會議員才能從官員取得的文件只佔少數，她認為自1840年代沿用至今的立會制度，由殖民地政府使用，因此2019年運動爭取制度改革和雙普選。至於2020年初選被質疑無意思，何自言見到61萬人投票之前未能回答，稱有關局面無人想像得到，她稱法律判斷有許多事情涉及原因和動機，但政治行動並非依此邏輯而行，「意義呢家嘢做咗未必搵得到，但如果唔做一定搵唔到」。

何桂藍在初選投票後曾發帖文稱，抗爭派要說服溫和派選民，為何要利用立法會選舉觸發憲政危機。她解釋，只要有一人被DQ（取消資格），選舉都是不公平的，如果民眾非常支持抗爭派，北京或港府亦大規模DQ、篩選，屬前所未見、相當震撼。此舉等於宣稱香港選舉和伊朗無分別，並構成合法性危機，政府難以指出DQ是基於候選人政治理念，反而明顯是打壓民主派，憲政危機所指的是立選遊戲規則完全改變。聆訊明（27日）續。