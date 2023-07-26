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初選案︳何桂藍提「鳥籠式民主」　指港人以往只可投票卻對發展無話語權 (15:50)

民主派「35+」初選案今（26日）進入第92天審訊。何桂藍自辯時解釋在競選街站所講的「鳥籠式民主」字眼，她指許多人對民主的理解僅是有票可投，但真正民主是指整個制度，並且涉及民意能否影響政府施政；而香港人一直都可投票，但對於規劃發展、公共開支等明顯沒有話語權。何形容，選舉吸納民意和民間政治能量後，但將民意「困在無出路亦無辦法帶嚟改變嘅institution（制度）裡面」。她又說，他們過去多年討論如何在香港擴大民主成份，這並不代表「民主咗」。

甫開庭時，何桂藍更正指，昨日提到由立法會議員才能從官員取得的文件只佔少數，她認為自1840年代沿用至今的立會制度，由殖民地政府使用，因此2019年運動爭取制度改革和雙普選。至於2020年初選被質疑無意思，何自言見到61萬人投票之前未能回答，稱有關局面無人想像得到，她稱法律判斷有許多事情涉及原因和動機，但政治行動並非依此邏輯而行，「意義呢家嘢做咗未必搵得到，但如果唔做一定搵唔到」。

何桂藍在初選投票後曾發帖文稱，抗爭派要說服溫和派選民，為何要利用立法會選舉觸發憲政危機。她解釋，只要有一人被DQ（取消資格），選舉都是不公平的，如果民眾非常支持抗爭派，北京或港府亦大規模DQ、篩選，屬前所未見、相當震撼。此舉等於宣稱香港選舉和伊朗無分別，並構成合法性危機，政府難以指出DQ是基於候選人政治理念，反而明顯是打壓民主派，憲政危機所指的是立選遊戲規則完全改變。聆訊明（27日）續。

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