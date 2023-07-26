銅鑼灣奪命車禍｜司機遺孀：丈夫生前日揸的士17小時　曾於年內兩釀車禍 (14:38)

謝太和丈夫育有2名分別25歲及就讀大學3年級的女兒。謝太和大女指，事發時死者「有機會訓唔夠」。為家庭主婦的謝太表示，家庭暫時沒有經濟需要，稍後會再尋找工作。

謝太和大女指死者膽固醇問題及高血壓等長期病患；平日亦脾氣暴躁，謝太指丈夫「下下嘈喧巴閉」、「當我係廢嘅」，惟自己結婚多年已「麻木咗，當佢唱歌」。她們亦透露，死者分別去年年尾和數月前在東區和銅鑼灣出過交通意外，曾撞毁燈柱。

昨日意外共釀一死四傷，截至今早9時，一男一女仍危殆，另一女乘客及3歲女童情況嚴重。據悉車上乘客屬同一家人，42歲前座石姓男乘客及40歲後座羅姓女乘客為一對夫婦，同為美國居民，3歲女童則為二人之女；69歲持中國身分證的後座張姓女乘客則為羅女之母。

美國駐港澳總領事館發言人回覆本報表示，海外美國公民的福祉及安全為美國最優先考慮，領事館已得悉有關報道，對傷者及其親人表達關注；惟出於私隱考慮，無法透露詳細信息。