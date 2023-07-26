南丫海難死者家屬歡迎召死因聆訊　「咁多年唯一一次可以喺鏡頭面前笑」 (12:23)

梁淑玲指，事件並非單純是意外正是召開死因庭最重要原因，希望考究事件是否與行政架構及工作操守有關。她又指，海難發生時引起轟動及迴響，政府亦很快採取行動，本來期望一至兩年已可得知事情真相，但遺憾真相一直未明，只好繼續追尋。她指會聯絡其他死者家屬，歡迎他們加入申請召開死因庭，下一步將會申請法援。

梁淑玲表示，感謝律師團隊堅持逾十年，她形容自己只是一位「喱民」，每天都要上班，如沒有得到團隊專業意見及分析，「件事只會沉落去海底」。她又感謝上訴庭的判決，指上訴庭贊同其論據，認為事件與公眾利益有關。

另一死者家屬趙炳全對上訴得直感到高興，指事發至今十多年曾有放棄上訴的念頭，但想起去世親人的死因「不明不白」，認為不可對死者無交待，「所以要堅持下去」。

運輸及物流局得悉裁決後表示，會盡力配合死因研訊。