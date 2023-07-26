銅鑼灣致命交通意外　四名受傷的士乘客料為遊客　兩人留醫深切治療部 (00:55)

警方港島交通部特別調查組第一隊高級督察林鴻祺凌晨交代意外詳情，事發於昨日（25日）晚上約8時05分，一輛重型貨車懷疑因交通擠塞，在灣仔告士打道西行近世貿中心對出收慢，一輛尾隨的士疑收掣不及，車頭撞入重型貨車尾部，當時的士上有一名司機及4名乘客。前座的60歲姓謝男司機及43歲姓施男乘客，以及後座3名女乘客，分別為69歲姓張、41歲姓羅及有一名3歲女童均告受傷，消防及救護員到場救出5人，他們分別送往東區醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院搶救。

60歲的士司機於同日晚上9時13分傷重不治。43歲男乘客及41歲女乘客經搶救後現留醫深切治療病房；69歲女乘客轉入觀察病房；3歲女童送瑪麗醫院後已經恢復清醒，經檢查發現手、腳、嘴受傷，現在情况穩定。警方初步調查相信的士收掣不及而發生意外，警方呼籲任何人士如能提供相關資料或片段，請聯絡港島交通部特別調查組第一隊，電話36606814。警方已經聯絡60歲的士司機的家人，他們已經到達醫院處理後事。

警方經初步調查，相信4名的士乘客均為遊客，其中43歲男子及41歲女子身上有美國駕駛執照，69歲女子則持有中國身分證明文件。涉案的士上有兩部相信屬於的士司機的手提電話。