政府現無意調整市建局「同區7年樓齡補償」 甯漢豪：收緊賠償準則恐阻慢重建 (21:48)

立法會發展事務委員會今討論市區重建局工作，市建局於2022/23年度錄得35.3億元淨虧損，9年來首次「見紅」。 民建聯劉國勳認為「同區7年樓齡」機制「做唔到」、「做得慢」，認為應全面檢討；議員洪雯亦引述土瓜灣十三區市民指願意接受同區10年甚至15年樓齡的賠償，來換取提早重建，詢問局方若提高樓齡賠償會否加快項目重建。甯漢豪回應指，政府希望推動多些重建項目，不希望在此時引起辯論。她又指，現時市區更新策略正向「規劃主導」方向前進和深化，未需要檢討。

甯漢豪表示，賠償制度難以因為個別受影響住戶或人士，「你願意低啲就低啲」，這不是一個公義的做法。

截至今年3月31日，市建局的資產淨值為502.8億元 ，當中包括政府注資的100億元。市建局表示虧損主要由於物業市場低迷 ，三個招標項目所收取的前期款項減少，及已承擔項目的減值撥備增加 。

甯漢豪指，了解到市建局在未來數年要應付多個大型重建項目，政府最近根據《市區重建局條例》批准市建局提高借款上限，由60億元增至250億元。此外，政府亦會在可行的情況下透過提供土地資源，以加強市建局的財政實力，例如近年政府容許市建局在合適的重建項目，整合附近「政府、機構或社區」設施的用地，一方面善用政府用地，亦可增加整個項目的發展潛力。