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鯨魚背部有螺旋槳造成傷痕 海洋公園籲不要出海追鯨 (20:47)

西貢牛尾海、糧船灣海及南風灣一帶近日出現鯨魚蹤迹，惹來不少市民特意出海觀鯨。海洋公園今日（25日）發新聞稿稱，有照片顯示鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，其安全狀况令人擔憂。園方稱，不少市民於過去周末出海追尋鯨蹤，但近距離接觸鯨魚會令牠們變得緊張，更或會令牠們難以休息或進食及受傷，對生命構成威脅，呼籲公眾不要出海追逐鯨魚，並提醒應與鯨魚保持安全及適當距離。 

海洋公園稱，園方專家認為該條鯨魚需要專家特別關注，而小組正與漁護署密切合作監察鯨魚狀况。香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南稱，鯨魚屬敏感物種，容易受到噪音、突然移動和人為滋擾所影響，故太接近鯨魚會破壞其自然行為和遷移模式，對健康產生長期負面影響。

海洋公園動物及保育部總館長黃永康補充，除懸掛颱風日子，團隊自7月14日起經常到西貢水域觀察，有關工作會繼續進行，而當再次發現鯨魚時，團隊會抽取海水樣本進行環境DNA 分析，以嘗試辨認鯨魚品種。

海洋公園指，有關鯨魚相信是生活在全球熱帶地區的布氏鲸，香港屬於牠們的次要活動地帶，故於本港水域出現布氏鯨雖罕見，但屬正常現象。而布氏鲸的主食以沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等魚群為主，在過去一周，有市民發現這條鯨魚以「陷阱進食」方式來捕獵，即在水面張開大嘴，把大量水連同目標食物一同吞入口中，然後經鯨鬚板過濾海水中留下食物再吞下。

 

相關字詞﹕鯨魚

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