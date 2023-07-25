五青年闖輕鐵車頂、地盤天秤拍片被控四罪　三人罰款二人候判 (18:31)

5名被告依次為送貨員唐卓賢（24歲）、維修技術員李兆亨（24歲）、學生陳海翹（22歲）、報稱無業的莫籍皓（23歲）和區頌旼（22歲）。唐、李二人同被控2項「故意危害安全的罪行」，另外唐、陳、莫、區被控一項「禁止進入限制區域」罪，唐亦被控1項「沒有許可下在限制飛行區以外飛行」罪。

控方庭上播放由唐發布、以「海陸空套餐」為題的影片，影片中顯示唐、陳、莫、區4人從一條污水渠乘坐一艘充氣橡皮艇進入城門河，再在河上划艇至傍晚；其後又顯示唐、李兩人從屯門市中心輕鐵站簷蓬跳上一列輕鐵的車頂，再在屯門站跳下車；另外亦顯示唐、李、陳3人於去年除夕夜爬上尖沙咀一工地的天秤，片段中唐曾操控航拍機拍攝煙花。

控方補充，唐、李二人於屯門市中心站跳上輕鐵車頂前，曾在同晚於鳳地站做出相同行為。

辯方律師求情時指稱，唐、李行為出於貪玩，並沒有任何傷害他人或蓄意損壞財物的意圖，過程中亦沒有出現意外，兩人亦有悔意，希望先索取報告，再考慮判處無須即時監禁的刑罰。

裁判官認同被告沒有相關意圖，但不能忽視被告行為在對自己構成風險同時，亦對公眾造成風險，尤其唐、李跳上輕鐵車頂有機會影響行車安全，慶幸事件中沒有人受傷，下令兩人押後判刑，以索取社會服務令報告及背景報告，期間唐需還押，李則可准繼續保釋；其餘3人則被判罰款2000元。