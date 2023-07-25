涉為失業外傭製假合約騙簽證　10多人成功留港　入境處拘兩菲漢 (16:52)

入境處早前調查一個專門協助外傭以虛假僱傭合約簽證申請留港的集團，今早（25日）於佐敦突擊搜查，拘捕兩名非華裔男子，相信兩人為一個提供虛假外傭合約犯罪集團的骨幹成員，入境處反偷渡情報局高級入境事務主任蘇美珊指，目前已有50多人被捕，當中包括涉案外傭，相信集團成功以虛假僱傭合約為十多名外傭騙取留港簽證。

入境處表示，其中一名被捕的集團主腦約60歲、屬菲律賓裔的香港居民，另一名40多歲的被捕男子同爲菲律賓裔、持「行街紙」留港。他們涉嫌向希望留港工作的外傭製作虛假僱傭合約簽證申請。被捕人會先向他們收取2萬至4萬不等的費用，以製作虛假僱傭合約，其後訛稱有關外傭獲聘以騙取留港簽證。入境處相信集團運作約半年，共賺取超過港幣120萬元。

入境處入屋搜查後發現，涉案單位以住宅作掩飾，並檢獲大量虛假外傭合約以及一系列文件，包括月結單、水費單等，亦有電腦、數簿等，相信有人利用有關文件製作虛假外傭身份。入境處初步調查發現，被捕人成功為有十多名外傭申請留港簽證，甚至協助他們轉工時繼續行使虛假文書，涉案大部分外傭均在港工作。連同早前行動，入境處指現已有接近50名涉案人士被捕，主要為涉案的家庭傭工，有部分人已被落案起訴。