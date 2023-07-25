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一個月內襲11名幼兒　63歲童樂居職員認罪囚兩年半 (15:15)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，其中一名63歲兼職幼兒工作員今（25日）在區域法院承認11項虐兒罪，其餘4罪存檔法庭。法官李俊文指本案嚴重，特別提及她曾襲擊一名男童14次，又曾拍打一歲男童臉部及按下其頭部，宜判處阻嚇性刑罰，故判囚30個月。

被告馮鳳豪（現64歲），被控在2021年11月18日至12月13日期間，向11名幼兒施襲，包括6男童、3女童，以及2名身分不詳兒童。

李官引述辯方求情稱，被告家長習慣體罰，加上被告性格急躁，當幼兒不按指示便施以體罰。疫情期間，編制更改令工作人員無所適從；而幼童終日困於院舍內，行為出現問題，加上長期人手不足，被告身心疲累，失去耐性。被告已非常內疚，行為亦非針對個別兒童。

李官判刑時表示，被告在數星期內犯下多達11項控罪，而涉案幼童僅1至3歲，「無反抗或保護自己能力，亦無法投訴或停止被告行為」。李官提及她曾14度襲擊3歲男童D，多次令他摔倒，推想力度不輕；又曾拍打1歲男童R臉部及按下其頭部。而其他兒童目睹被告行為，更可能仿效，如她以膠棒打男童R頭部後，有幼童見狀亦用膠棒打R的頭。

李官續稱，唯一成立的求情理由是被告適時認罪。被告曾受訓練，案中引發她不滿的只是「雞毛蒜皮」之事，不會令正常照顧者失去節制。因此宜判處阻嚇性刑罰，終判囚30個月。

被告承認的案情指，她多次拉扯、拍打、推跌幼兒，以及抓起兒童至半空，並摔至軟墊或牆角等處。被告曾在約10分鐘內向5名幼兒施襲，當中男童D被多次襲擊，包括遭腳踢、拍打腹部、扯起手臂或衣領將他摔至地墊。被告1981年註冊為幼兒工作者，2008年獲「童樂居」聘為替假幼兒工作者。

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