阮民安認煽動及洗黑錢　下月判刑 (13:39)

被告為阮民安（43歲），涉案日期介乎2021年4月27日至2022年2月15日。案情指，被告的兩個Facebook帳戶均於2020年建立，分別有約5萬和3000多名追蹤者，其Instagram帳戶亦設為公開。被告於涉案期間侮辱水警高級督察林婉儀，在官方公布其死訊前指「Madam仲海底撈緊，枝香檳仲要hold住先」，她最終逝世是警方自2019年社會事件向被捕者施以「酷刑濫殺」所得的「報應」，值得慶祝。

被告亦侮辱和詛咒總裁判官蘇惠德，稱可感覺傷心非必然，「阿蘇X官就冇『心』可以傷了。」其他指稱言論包括詛咒被野豬咬傷的警員會細菌入血、歌頌參與中大暴動的暴徒為合法保衛家園的人、同意網民稱退休警在交通意外喪生是「不得好死」、指《蘋果日報》和《立場新聞》因報道真相而「被消失」等。

至於「洗黑錢罪」，被告於社交平台發布87則公開帖文，發起並推廣為不同目的而設的募捐計劃，包括購買菠蘿和芒果、售賣演唱會門票和售賣涉暴動的少女「A」製作的曲奇，當中49條與「A」有關，誘使其他人付款至被告小舅黃天昊的銀行帳戶，黃會將大部分款項存入被告帳戶。調查顯示，黃帳戶有逾3000筆存款，其中1000多筆約71萬元與「A小妹妹計劃」有關。