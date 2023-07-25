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阮民安認煽動及洗黑錢　下月判刑 (13:39)

歌手阮民安涉於社交平台煽動仇警，另透過售賣曲奇獲益，涉款約71萬元。他今（25日）在區院承認控作出一項或多項煽動意圖的作為及「洗黑錢」兩罪。案情顯示，被告與妻子曾於通訊群組討論創作虛構的「A」少女，虛假地聲稱曲奇由她製作，又製造看來是她撰寫的親筆感謝信，並將曲奇放於「黃店」售賣。法官將案押後至8月11日判刑，其間被告續還押。

被告為阮民安（43歲），涉案日期介乎2021年4月27日至2022年2月15日。案情指，被告的兩個Facebook帳戶均於2020年建立，分別有約5萬和3000多名追蹤者，其Instagram帳戶亦設為公開。被告於涉案期間侮辱水警高級督察林婉儀，在官方公布其死訊前指「Madam仲海底撈緊，枝香檳仲要hold住先」，她最終逝世是警方自2019年社會事件向被捕者施以「酷刑濫殺」所得的「報應」，值得慶祝。

被告亦侮辱和詛咒總裁判官蘇惠德，稱可感覺傷心非必然，「阿蘇X官就冇『心』可以傷了。」其他指稱言論包括詛咒被野豬咬傷的警員會細菌入血、歌頌參與中大暴動的暴徒為合法保衛家園的人、同意網民稱退休警在交通意外喪生是「不得好死」、指《蘋果日報》和《立場新聞》因報道真相而「被消失」等。

至於「洗黑錢罪」，被告於社交平台發布87則公開帖文，發起並推廣為不同目的而設的募捐計劃，包括購買菠蘿和芒果、售賣演唱會門票和售賣涉暴動的少女「A」製作的曲奇，當中49條與「A」有關，誘使其他人付款至被告小舅黃天昊的銀行帳戶，黃會將大部分款項存入被告帳戶。調查顯示，黃帳戶有逾3000筆存款，其中1000多筆約71萬元與「A小妹妹計劃」有關。

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