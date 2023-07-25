明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜何桂藍：形容中共「極權」屬客觀描述　官問日俄是否同為「極權」 (12:55)

民主派「35+」初選案今（25日）續審。何桂藍自辯指，從沒想過立法會議員反對議案會違法，認為屬「匪夷所思」。被問及為何在選舉論壇形容中共為「極權」，她在庭上表示是學界共識和客觀描述。聆訊期間，法官陳慶偉關注俄羅斯和日本是否極權，一度表示日本只有單一政黨。何桂藍高聲表示「唔係㗎，日本有共產黨㗎」。

何桂藍曾在初選論壇使用「破局」和「死局」等字眼，她今在庭上解釋，其眼中的「死局」是《港區國安法》即將實施，社會出現強烈恐慌，市民覺得做任何事情都會「送頭」，意指作無謂犧牲。她發言的目的是說服香港人，中共要求港人接受「有國安法就乜都做唔到」，實際上港人仍有抗衡方法。

法官李運騰關注，何桂藍是否認為國安法生效後，市民可以合法表達意見？何表示抗爭有許多形式，部分或有風險，但相信選舉投票無可能違法；雖然兩辦譴責郭榮鏗後，她預料立會議員審議行為或違國安法，「我無估到，或者我從來都無諗到撳個反對掣就係犯法，我覺得作為一個係香港生活咗30年嘅人，呢樣嘢簡直係匪夷所思」。

此外，何桂藍曾在論壇談及對抗中共「極權」，她在庭上解釋是學界共識，「聽落係批評，同時都係定義」，因極權（totalitarianism）有全面控制之意。辯方大律師Trevor Beel問何是否帶有貶義，抑或只是陳述事實。法官陳慶偉質疑兩者沒有差別，Beel稱如果形容美國為極權或有貶義，因與事實不符，但如果只是陳述事實，就不可能有貶義。

在陳官提問下，Beel表示日本履行議會制度，不同政黨可以參選，所以不是極權。被問到俄羅斯又如何，Beel表示俄羅斯是極權。陳官質疑，俄羅斯和日本一樣實行議會制，Beel回應俄羅斯「只有一個政黨」。陳官指日本也一樣，何桂藍反駁稱「唔係㗎，日本有共產黨㗎」。經討論後，法官李運騰表示本案與學術定義無關，希望專注被告當時的心態。

事實上，日本參眾兩院均有不同政黨擁有議席，包括執政自民黨，亦有公明黨、立憲民主黨及日本共產黨等；俄羅斯國家杜馬之中，除執政的統一俄羅斯黨之外，俄羅斯共產黨及俄羅斯自由民主黨等政黨亦有議席。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 港區國安法

上 / 下一篇新聞