初選案｜何桂藍：形容中共「極權」屬客觀描述　官問日俄是否同為「極權」 (12:55)

何桂藍曾在初選論壇使用「破局」和「死局」等字眼，她今在庭上解釋，其眼中的「死局」是《港區國安法》即將實施，社會出現強烈恐慌，市民覺得做任何事情都會「送頭」，意指作無謂犧牲。她發言的目的是說服香港人，中共要求港人接受「有國安法就乜都做唔到」，實際上港人仍有抗衡方法。

法官李運騰關注，何桂藍是否認為國安法生效後，市民可以合法表達意見？何表示抗爭有許多形式，部分或有風險，但相信選舉投票無可能違法；雖然兩辦譴責郭榮鏗後，她預料立會議員審議行為或違國安法，「我無估到，或者我從來都無諗到撳個反對掣就係犯法，我覺得作為一個係香港生活咗30年嘅人，呢樣嘢簡直係匪夷所思」。

此外，何桂藍曾在論壇談及對抗中共「極權」，她在庭上解釋是學界共識，「聽落係批評，同時都係定義」，因極權（totalitarianism）有全面控制之意。辯方大律師Trevor Beel問何是否帶有貶義，抑或只是陳述事實。法官陳慶偉質疑兩者沒有差別，Beel稱如果形容美國為極權或有貶義，因與事實不符，但如果只是陳述事實，就不可能有貶義。

在陳官提問下，Beel表示日本履行議會制度，不同政黨可以參選，所以不是極權。被問到俄羅斯又如何，Beel表示俄羅斯是極權。陳官質疑，俄羅斯和日本一樣實行議會制，Beel回應俄羅斯「只有一個政黨」。陳官指日本也一樣，何桂藍反駁稱「唔係㗎，日本有共產黨㗎」。經討論後，法官李運騰表示本案與學術定義無關，希望專注被告當時的心態。

事實上，日本參眾兩院均有不同政黨擁有議席，包括執政自民黨，亦有公明黨、立憲民主黨及日本共產黨等；俄羅斯國家杜馬之中，除執政的統一俄羅斯黨之外，俄羅斯共產黨及俄羅斯自由民主黨等政黨亦有議席。