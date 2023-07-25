律政司終院上訴得直　涉電筒照警青年判入勞教中心 (10:46)

申請人為律政司長，答辯人麥永華（案發時16歲），原被控於2019年10月7日在黃大仙新光中心外，連同杜姓男子非法集結。原審裁判官莫子聰判麥有罪，高院法官張慧玲則裁定他上訴得直，撤銷定罪。律政司不服上訴，案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚、非常任法官祈顯義審理。

5名終院法官在判辭指出，原審裁判官及高院法官作出了錯誤且對答辯人有利的推論，即狹隘地聚焦答辯人案發時與另3人在行人天橋上的行為，而忽略了整體環境。終院法官認為，行人天橋附近有人群聚集，針對警員作出擾亂社會秩序的行為，而每名集結者的行為均可影響警民之間的衝突，加上非法集結罪的原意是防止有人破壞社會安寧及公共秩序，法庭必須考慮答辯人行為的潛在影響；即使採用上述狹隘的詮釋方式，在其中一名女子在行人天橋上向警員照射雷射光的一刻，非法集結已經開始。

原審裁判官及高院法官均同意答辯人以電筒光射向警員，屬於破壞社會安寧的行為，惟高院法官認為不能肯定答辯人與另外3人共同行事，故裁定他罪脫。終院法官認為上述的裁決錯誤，因有意參與非法集結不等於有意參與集結者個別的行為，控方毋須證明被告有意參與每一名集結者的行為，亦毋須證明他有參與集結以外的其他意圖，僅僅有意作出相關行為已足以證明他參與集結的意圖，故答辯人從杜姓男子手上接過電筒的行為，已足以推論他有意參與集結。