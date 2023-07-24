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2023年7月24日星期一
深水埗的士遇路障 揭乘客疑藏冰毒
(22:58)
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晚上9時許，一輛的士駛經塘尾大埔道132號附近遇上警方路障，警員見後座男乘客神色可疑，於是截停搜查，在他的袋內搜出少量懷疑冰毒。警員其後將男子帶走，的士司機則在旁協助調查。
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毒品
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