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關注石屎剝落　民建聯驗港島東50多幢高風險大廈 (20:59)

近日本港接連有舊樓出現石屎剝落情况，部分更傷及途人。民建聯宣布將與香港驗樓師學會合作展開「掃雷行動」，首階段將檢驗50多幢港島東區高風險三無大廈，包括使用「快速紅外熱成像掃描RIT儀」偵測舊樓裂痕。香港驗樓師學會學員在灣仔一幢舊樓示範驗樓流程，發現該樓宇部分牆身出現水痕，有簷篷更有剝落風險。民建聯立法會港島東議員梁熙指，如發現樓宇有石屎剝落危險，會即時向政府部門通報以進行修葺。

梁熙稱，「掃雷行動」主要針對40年樓齡以上、未遵辦驗樓通知的三無大廈，其中港島東區現有266幢三無大廈，首階段行動會從中抽取50多幢高風險大廈檢驗，預計兩個月內完成。梁指，過去驗樓需在大廈外搭棚或用人手敲擊外牆，方法耗時及昂貴，而是次行動將使用不同高科技儀器配合，「喺地下照上去已經見到邊度有問題」，預計可節省時間。香港驗樓師學會監察委員會主席陳子謙指，儀器會以冷熱溫測對比偵測裂痕，只存約3至5%誤差，惟若一般業主使用此儀器驗樓較昂貴，「如果淨係驗（舊樓）前面呢度，起碼都三幾萬，如果全橦驗更加唔係呢個數目。」

香港驗樓師學會學員在灣仔一幢舊樓示範驗樓流程，以「快速紅外熱成像掃描RIT儀」掃描大廈的低層位置，發現部樓宇牆身出現水痕，有植物攀附而生，「成個頂攣咗」，更有其中一處簷篷出現明顯裂痕，有剝落風險。

相關字詞﹕驗樓 民建聯 香港驗樓師學會

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