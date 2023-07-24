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政府成功闖關 城規會通過將粉嶺高球場用地 暫修訂為「未決定用途」 (20:25)

政府就收回粉嶺高球場部分土地作發展用途，今日成功「闖關」。政府計劃於9月收回170公頃粉嶺高球場中的「舊場」範圍，涉及32公頃用地，並提出把當中9.5公頃土地擬建房屋。城規會今日開會討論，接納規劃署的建議，將草圖北端約9.5公頃擬建屋用地（涉及粉嶺高爾夫球場「舊場」三個洞），由「住宅（甲類）」地帶，暫時修訂為「未決定用途」地帶，然後讓土木工程拓展署可重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度。餘下約22公頃的土地用途維持不變，按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

城規會之前就項目舉行多場公聽會，而香港高爾夫球會上周五，就政府的高球場環評報告提出司法覆核。

城規會指明白建議的爭議性，指考慮6 787份申述和51份意見、五場聆聽會約190名出席人士的口頭陳述，以及規劃署和相關部門的意見和回應，該會今日下午進行討論後作出的決定。

城規會新聞稿指，大多數城規會委員同意9.5公頃用地適合作公營房屋的發展意向，又指儘管土拓署需重新檢視建屋設計布局、樓宇高度和發展參數以符合環保署署長批准環評報告的附帶條件，但因應制定草圖而進行的各項技術評估，已大致確立在用地發展公營房屋的整體可行性，而且土地屬政府用地，不涉收地拆遷，有其時間優勢。

城規會指，就球會日後舉辦國際賽事，城規會留意到球會會繼續保留餘下粉錦公路以西140公頃用地，覆蓋兩個18洞國際標準球場（「新場」和「伊甸場」）。「新場」和「伊甸場」將繼續是日後國際賽事的比賽場地。此外，32公頃用地9月1日起復歸政府後，會由康樂及文化事務署管理，指政府已表明日後當舉辦國際賽事，政府願意按實際需要和情況許可下，將相關用地（包括未須作房屋發展的9.5公頃用地）短暫借予球會作國際賽事的後勤用地。

香港哥爾夫球會表示，知悉城規會的有關決定，球會對此決定表示「極度遺憾」。球會重申，保持粉嶺「舊場」的完整性至為重要，反對任何將「舊場」用作發展房屋的計劃。球會指為爭取「舊場」不被劃作建屋用途，球會會繼續「全力以赴，迎難而上」，以確保球場的完整性不受破壞。

 

相關字詞﹕粉嶺高球場 香港歌爾夫球會 城規會 司法覆核

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