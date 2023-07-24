國泰急煞事故初步調查︰飛機中斷起飛時速達269公里 (19:13)

初步意外調查報告結果顯示，當日機長因駕駛艙內儀表的空速顯示不一致而中斷起飛。飛機返回停機位時，機組人員發現左右主起落架制動器溫度不斷上升，輪胎亦逐漸放氣。等待登機橋與飛機連接時，機組人員聽到一聲爆炸聲及感到劇烈震動，同時通過地面滑行視像系統留意到左側主起落架後面位置起火。

乘客逐以機上5組逃生滑梯和隨後連接到艙門的登機橋撤離。發現輪胎位置起火後，機組人員立即向航空交通管制通報並請求協助。航空交通管制亦啟動失事警報，通知機場消防隊派員到場。

報告結果顯示指，機構目前已完成檢查飛機狀况，及下載飛行數據記錄器與駕駛艙錄音記錄器內的數據，將分析航班執行高速中斷起飛後的安全風險及對相關飛機零件進行深入檢查。

當日事發片段顯示，多名乘客滑下逃生梯後未能站穩，有人滑下後未及離開，下一人已滑至，曾有3人疊在滑梯末段；亦有人連同行李滑下，造成危險。報告表示，將分析航空公司的應急程序和做法、從人為因素角度分析航空公司的操作程序和機組人員的執行情况，與分析撤離及有關乘客的受傷情况。