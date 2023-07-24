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初選案｜何桂藍：參選為主張港人堅持抗爭　免過份投入大國博弈 (19:05)

民主派「35+」初選案今午（24日）續審。何桂藍自辯表示，反修例運動於2020年5月進入中美角力的層次，很多港人覺得香港只是一隻棋子，甚至希望主動「迎合」大國角力的棋子角色。她主張港人堅持抗爭，「做返自己嘅嘢」。她形容「立場姐姐」的名稱或是選舉資產，對於想競逐議席的人來說，取得社運知名度猶如「名聲嘅暴發戶」，但「立場姐姐」背後的政治能量來自無名抗爭者。

庭上展示何桂藍的選舉單張，顯示何和另一被告岑敖暉的照片。何在庭上解釋，地區直選候選人通常配合「超區」候選人宣傳，她基於排除法選擇了岑。何談及超區參選人，包括暱稱「王伯」的王百羽，法庭傳譯主任一度譯為「uncle Wong」，庭上爆發笑聲。

何的單張提到，參選不是因為相信制度，而是相信港人有決心爭取「破局」。何在庭上供稱，「局」是指當權者設立不公平的規矩，中央於2020年5月宣布訂立《港區國安法》，美國作出相應反應，坊間認為「攬炒」已經發生；她想以「破局」延續思考，冀港人突破規矩。

法官李運騰發現，單張上有「攬炒年代」字眼，談及港人位於「中美角力」之間。何表示，不少人認為社運已進入大國角力，關注美國政治多於本地政治，例如美國如何「對付」中共。她不認同此想法，質疑港人將對政治明星的崇拜轉移至外國政治，「但係2019年其中一個精神，在於每個人唔可以有一種靠人嘅心態」。

何曾在初選論壇表示，「立場姐姐」的名稱不屬於她，而是屬於反修例運動。被問到有何意思，何笑言要問「立場新聞」前總編輯鍾沛權，「唔係我決定㗎」。她坦言對這個稱呼感到尷尬，因為她直播抗爭者行動時引起關注，外界不知道抗爭者的身分，改為關注她本人。聆訊明（25日）續。

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