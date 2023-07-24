阿濃及倪匡分別獲選小學生及中學生最愛作家　李慧詩著作成中學生十大最愛 (17:05)

20本入選小學組「最愛書籍」、「教師推薦好讀」首十位的讀物中，以繪本居多，其中《西遊記妖界大地圖：神仙妖怪才知道<西遊記>怎麼玩》、《沒有手機的童年》則獲選為小學生最愛書籍的首兩名。中學組方面，文學類書籍、名人傳記較受歡迎，作家小書從自身患癌經歷獲靈感的《小情書2》是中學生最愛書籍第一名。

今年87歲的阿濃未有上台，而在台下領獎，笑稱對很多人來說「上台易，下台難」，而自己是「上台也難」。他分享感言時引用了中國作家郁達夫的「猶吐青絲學晚蠶」，稱已到了生命的晚年，但仍會如「晚蠶」，繼續筆耕不輟。

今年6月宣布退役的李慧詩表示非常感謝團隊，稱寫書與參加比賽皆是團隊合作，運動員和作者是「拋頭露面」的人，得到更多關注，但團隊亦十分重要。她分享未來寫書計劃，稱希望能寫有關旅行的作品，亦對歷史感興趣，提及另一本獲獎書《香港老舖紀念冊》，希望有機會「探下老舖」，寫與香港歷史文化相關的故事。