37人洗黑錢被捕 包括外傭 揭51宗騙案涉及5700萬元 (16:15)

37名被捕人包括7男24女，年齡介乎21至74歲，25人為非華裔人士，包括外傭，其餘12名本地人分別報稱無業、送貨員、司機家庭主婦等。他們角色主要是傀儡戶口持有人，有人聲稱對詐騙案件不知情，只是收取300至2000元報酬開銀行戶口。初步調查顯示涉案戶口一共收取及處理超過850萬元的懷疑犯罪得益。

今次行動中，警方共偵破51宗案件，受害人年齡介乎19至91歲，有本地亦有海外人，他們總損失金額高達逾5700萬港元。其中單一損失最大的一宗案件涉及2000萬港元，為一宗假冒官員電話騙案，發生於去年3月，一名71歲婆婆收到假冒公安電話後向對方交出交戶口資料密碼，結果被轉走2000萬元。

警方相信有犯罪集團針對外傭不熟悉香港法例，從而誘使他們借出或賣出戶口。中區警民關係組於過去周末進行一系列防騙及反洗黑錢宣傳行動，提醒市民及外傭切勿借出或賣出戶口。中區警區刑事調查第九隊案件主管偵緝督察余詩淇又提醒僱主，要教育外傭切勿犯法。