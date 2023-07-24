初選案｜何桂藍否認初選「哂心機」稱可助破局　批法官對立法會理解少 (14:20)

何桂藍此時和法官展開爭論，何稱，法官可以作出定義和發問，而她不允許回答問題是「好唔公平」。陳官指出，若答案並不相關，就不必作答。何直言「其實你哋對立法會嘅理解咁少，點樣分咩係relevant，咩係irrelevant?」陳官自言經已擔任法官25年，何續稱「但你唔知咩叫分組點票。」陳官表示，他能分辨證供是否與本案相關，何稱「我就要指出你呢個判斷好有瑕疵」。陳官遂指，其判斷是由上訴庭糾正，而非由何糾正，李官其後改為就其他議題提問。

何桂藍作供稱，戴耀廷曾撰文提倡民主派甚至在立法會達到「46+」，何指，戴耀廷從來想包攬最多港人參與，連建制派都想涵蓋在內。何認為，當大家討論想以激進化吸引支持，戴的興趣則是檢視制度及讓更多人參與，他自從2017年提出在區議會選舉填白區，直至2020年舉辦初選及草擬初選條款都是如此思路。何稱，戴優先考慮的不是應對中共打壓，而是盡量包攬不同民主派系的意見。庭上展示戴的文章提到「藍轉黃」，陳官關注幾乎是不可能，並不現實。