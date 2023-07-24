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認於連登籲殺警　23歲男囚7個月 (13:07)

案發時為理大土木工程系的男學生，涉嫌於2019年至2020年間，兩度於網上發布仇警帖文，被控兩項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。該男子今（24日）在區院承認其中一罪，案情顯示他呼籲人「捉落單狗殺」，並「從後壓刀落頸拉刀」。法官姚勳智判刑指，涉案帖文血腥殘暴，獲多人附和，但被告認罪、充分與警方合作、重犯機會低等，終判其入獄7個月。

被告黃戩烽（23歲）被控於2019年11月6日及2020年3月8日，兩度煽惑他人非法及惡意導致警務人員的身體受嚴重傷害。他承認次罪但否認首罪，准存檔法庭。辯方求情指，被告案發後主動辭去助理工程師一職，相信日後不能再在此行業發展，已汲取慘痛教訓。辯方解釋，被告當時因家庭而轉向網絡世界發洩，低估法律責任下犯案，現已關閉所有社交媒體帳號。

案情指，高院2019年頒下臨時禁制令，制止任何人在網上煽惑使用暴力。被告於2020年3月以「連登」個人帳戶「肯德基老爺爺」發布題為「手足唔可以坐以待斃」的帖文。當中提及「要捉落單狗殺」並使用「一擊斃命」的武器，如用以切肉的刀，最好「有咁尖得咁尖」，以便「從後壓刀落頸拉刀」。若果旁邊有另一隻「狗」欲還手，便「嘗試殺埋佢」、「正面還拖斬」。

警員同日網上巡邏時發現帖文有254個正評、13個負評，該帳戶亦曾發布大量支持反修例的帖文。警方同年9月搜查被告住所並拘捕他，但帖文已被移除。他在警誡下承認為帳戶的擁有者，網上之言只為爭取關注和宣洩情緒，「冇諗過叫人出嚟傷害警察」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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