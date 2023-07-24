據悉警帶走袁弓夷女兒袁彌望及袁彌昌夫婦　容海恩：願配合調查證清白　如知行蹤必舉報 (16:33)

容海恩表示，今早國安處警員帶同手令到其寓所，當時她與丈夫袁彌昌及女兒正在睡覺，指警方其後檢視其寓所內的文件，並一度檢走她兩部手提電話及手提電腦，其後取回。她又指，協助調查期間接受視像紀錄，歷時約3小時，指警方「主要問返本人與袁弓夷所涉罪行內容及詳情」，相信由於她了解不多，所以可能助查時間較短，並較袁彌昌早離開警署。

容亦表示，不知悉袁弓夷目前住所及電話等，但願意全力配合警方調查，希望警方盡快緝拿正通緝的八人，強調若知悉袁弓夷的行蹤，必定向警方舉報。她認為今次助查屬「盡公民責任」及支持國安法的舉措，相信她本人清白，警方亦依法執法，過程符合程序公義，相信警方決定邀請她助查時自有考慮，例如她與袁彌昌同住一室等因素，指事件暫未影響她與袁彌昌的關係。

袁彌昌下午約5時半步出灣仔警察總部，被問到有否披露父親、袁弓夷的行蹤，他回應指「我可以點答啫… …多謝關心」，其後拒再回應其他提問，登上的士離開。