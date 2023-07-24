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入稟覆核粉嶺高球場環評報告　哥球會指報告數據有誤兼未充分諮詢 (12:12)

政府將於9月收回粉嶺高球場舊場32公頃土地，香港哥爾夫球會上周五（21日）就政府高球場環評報告入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻環境保護署批出環評報告的決定，並攔置決定直至司法覆核有結果。入稟狀引述球會延聘的環境專家顧問意見認為，該環評報告違背科學、數據有誤，形容批出報告「嚴重損害香港環評制度的信譽」。司法機構網頁顯示，案件暫未排期聆訊。

入稟方為香港哥爾夫球會，建議答辯方為環境保護署長。入稟狀指出，土木工程拓展署在2022年5月提交環評報告，球會延聘多名獨立的環境專家顧問，他們判斷報告有嚴重缺失，亦違反《環評條例》的要求。

環境諮詢委員會在檢視環評報告及公眾意見後，未能判斷應否批出環評報告，提出一系列問題要求環保署補充資料及調整發展計劃。土木工程拓展署提交補充資料並上載上網，惟未有再諮詢公眾意見，球會曾要求提交意見但不獲回覆，最終在今年5月3日自行提交意見予環諮會及環保署。環保署最終在5月11日批出環評報告，並列出附帶條件。

入稟方質疑環保署批出報告時，未有充分諮詢公眾意見，做法屬越權和不公，亦未有充分考慮球會在5月提交、針對補充資料的意見，入稟方認為署方作出決定時忽略相關資料，違反署方的職責，加上環評報告有違《環評條例》的要求，批出報告並不合理；入稟方另質疑環保署應施加條件，規定土木工程拓展署必須改善環評報告列出的問題。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 司法覆核 粉嶺高球場

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