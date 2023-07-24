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禁土瓜灣旅行團同區購物用膳　黃家和批旅監局「大石砸死蟹」質疑如何執行 (11:10)

旅監局於5月向九龍城區商店發出附加承諾書，若旅行團被安排到區內商店購物，同日不得在土瓜灣食肆用膳。香港餐飲聯業協會會長黃家和再次批評旅監局做法不合理，質疑旅監局權力過大及干預自由經濟。他表示，前日曾到土瓜灣區逗留約2小時，發現仍有旅行團同時於土瓜灣區內購物及用膳，質疑註冊商戶被迫簽署承諾書，旅監局「大石砸死蟹」，亦質疑註冊商戶如何避免旅行團同日同區購物用膳。

黃家和今早（24日）於港台節目表示，有部分旅行團「怕嚟咗土瓜灣」，而改去尖沙嘴及旺角等地區，導致其他區人流擠擁，亦引起當區商戶投訴，反問旅監局會否向尖沙嘴及旺角等地區的商店發出附加承諾書，同樣禁止旅行團於當區同時消費及用膳。

黃家和指，3月時有不少旅行團重返本港，當時的確令土瓜灣區內的人流變得擠擁，亦對居民造成滋擾，但他指旅監局及後推出旅行團需事先預約食肆，及延長用餐時間等多項改善人流管理措施後，認為已有效控制當區人流。他又指，旅監局未有就附加承諾書與飲食業界商討，斥做法不公，認為旅監局及旅遊事務專員應由源頭解決問題，而非由下游處理，批評做法完全不合邏輯及不合理。

黃家和表示，數日前有經營團餐的負責人向他反映最近的生意大減，並要求員工放無薪假。被問及專門做團餐的食肆可否轉型做街坊生意，黃家和認為做法可行，但他指本港整體餐飲業生意仍未復甦，特別在夜晚堂食時段，全港餐飲業的生意仍比疫前都下跌3成。

相關字詞﹕編輯推介 旅監局 黃家和 團餐 土瓜灣

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