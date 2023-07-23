慈樂邨賣樓爭執後起火　４姊妹燒傷　長姊被捕 (20:20)

消防助理區長董永基指，消防處在事件中出動12輛消防車及6輛救護車、共81名消防及救護人員，包括一隊煙帽隊及一條消防喉撲救，火勢在4時04分被撲熄。起火單位大廳及廚房嚴重焚毁。消防在現場發現兩處火頭，火勢蔓延速度不尋常，認為火警起因有可疑，已交由警方調查。火警中約40居民自行疏散。

高級救護主任沈家任表示，4名燒傷的女傷者，其中一人亦腹部中刀，全部傷勢嚴重，有生命危險，受傷皮膚為大面積的2級燒傷。

【18:44更新】據了解，4名女傷者為姊妹關係，事發時3姊妹到大家姐樂信樓寓所商討樓事宜，其間發生口角，大家姐持利刀指向各人，及後有人奪去利刀，單位亦發生火警，初步相信火警由易燃液體引起。警方及消防將交待案情。

今午3時許，警方接獲多人報案，指慈雲山慈樂邨樂信樓35樓一單位冒煙起火，另亦有人報案，指見到有人持刀在走廊徘徊。消防接報到場，火勢已大致熄滅，在走廊及地下大堂發現4名燒傷的女子，部分身上亦有利器造成傷痕，救護員即場為她們作初步包紮，再由救護車送院治理。因事件涉及有人持刀，部分警員帶備盾牌登樓，事件起因仍有待調查。據了解，4名受傷女子為家人關係，事件疑因家事爭執引起。