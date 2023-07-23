明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

慈樂邨賣樓爭執後起火　４姊妹燒傷　長姊被捕 (20:20)

【20:20更新】警方及消防晚上在樂信樓對開交待事件。黃大仙警區署理總督察郭俊希表示，經初步調查，4名傷者為姊妹關係。事發時3姊妹到大家姐樂信樓寓所商討賣樓事宜，及後發生爭執，大家姐用利刀傷及其中一名妹妹，單位其後起火。中刀傷者現於深切治療病房留醫，警方亦以傷人罪拘捕大家姐，起火及4人受傷原因仍有待深入調查，案件交由黃大仙警區重案組跟進。郭俊希強調，案件為涉及家庭糾紛的單一事件，不牽涉其他人；亦已轉交個案予社會福利署作跟進。

消防助理區長董永基指，消防處在事件中出動12輛消防車及6輛救護車、共81名消防及救護人員，包括一隊煙帽隊及一條消防喉撲救，火勢在4時04分被撲熄。起火單位大廳及廚房嚴重焚毁。消防在現場發現兩處火頭，火勢蔓延速度不尋常，認為火警起因有可疑，已交由警方調查。火警中約40居民自行疏散。

高級救護主任沈家任表示，4名燒傷的女傷者，其中一人亦腹部中刀，全部傷勢嚴重，有生命危險，受傷皮膚為大面積的2級燒傷。

【18:44更新】據了解，4名女傷者為姊妹關係，事發時3姊妹到大家姐樂信樓寓所商討樓事宜，其間發生口角，大家姐持利刀指向各人，及後有人奪去利刀，單位亦發生火警，初步相信火警由易燃液體引起。警方及消防將交待案情。

今午3時許，警方接獲多人報案，指慈雲山慈樂邨樂信樓35樓一單位冒煙起火，另亦有人報案，指見到有人持刀在走廊徘徊。消防接報到場，火勢已大致熄滅，在走廊及地下大堂發現4名燒傷的女子，部分身上亦有利器造成傷痕，救護員即場為她們作初步包紮，再由救護車送院治理。因事件涉及有人持刀，部分警員帶備盾牌登樓，事件起因仍有待調查。據了解，4名受傷女子為家人關係，事件疑因家事爭執引起。

上 / 下一篇新聞